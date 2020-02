Sensi: “Il derby si vince con il cuore. Ibra? Nessuna paura. Con Eriksen possiamo fare il salto”

Stefano Sensi, centrocampista dell’Inter, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport in vista del derby contro il Milan: “L’infortunio? Ho sofferto molto perché questi problemi fisici non mi hanno permesso di stare con la squadra e vincere con i miei compagni. Sono i rischi del mestiere. Il bilancio della stagione? Cerchiamo di dare il massimo per rimanere attaccati alla Juve. C’è anche la Lazio che sta facendo bene, lavoriamo per non commettere più errori e per fare punti. Se Ibra fa paura? Paura no, ma bisogna stare attenti perché Ibra è un campione e il suo arrivo al Milan è servito per alzare la concentrazione di tutti. Noi abbiamo entusiasmo, prepariamo la gara come le altre, poi è ovvio che il derby è sempre una gara particolare. Si vince con il cuore, ce la metteremo tutta. Eriksen? Può darci quel qualcosa in più, è un calciatore al top da anni, ora si dovrà ambientare. Si è unito a noi, ci parliamo, sul campo sta facendo vedere le sue qualità. Può farci fare il salto. Se sarò in campo domenica? Non lo so, questo bisognerebbe chiederlo al mister. Forse non dal primo minuto”, ha chiuso Sensi.

Foto: Twitter ufficiale Inter