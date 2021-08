Sensi: “Contro il Genoa vogliamo partire bene, contento della mia prestazione. Ecco cosa penso di Dzeko”

Protagonista in casa Inter, della vittoria per 3-0 contro la Dinamo Kiev, è stato Stefano Sensi autore di un gol e un assist. Il centrocampista ha così commentato il successo della sua squadra. “Sono contento per il gol e l’assist, ma soprattutto per la prestazione della squadra. Una prestazione che ci voleva a pochi giorni dall’inizio della stagione. È importante l’intensità, abbiamo fatto vedere buone cose ed è un ottimo punto di partenza. Contro il Genoa vogliamo partire bene, abbiamo una settimana per prepararci”.

Su Dzeko: “È un grande campione, ci darà una grossa mano. Sa giocare a calcio e siamo contenti che sia arrivato. Quanto a me, voglio trovare continuità. Ora mi sento bene ma voglio essere continuo”.

Foto: Twitter Inter