Senny Mayulu, convocato dalla Nazionale francese

11/11/2026 | 14:16:00

Senny Mayulu è stato convocato dalla nazionale maggiore Francese per i prossimi impegni, i blues lo fanno sapere attraverso un comunicato: “L’attaccante del Paris SG, Senny Mayulu, è stato convocato nella nazionale francese per le partite contro Italia e Turchia in UEFA Nations League. Lo staff della nazionale francese ha annunciato mercoledì nel primo pomeriggio l’arrivo di Senny Mayulu nella squadra francese. L’attaccante del Paris Saint-Germain inizialmente faceva parte della nazionale francese Under 21 e attualmente si allena al CNF Clairefontaine (Yvelines). Questa è la sua prima convocazione nella nazionale maggiore.

Foto: sito Francia