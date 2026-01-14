Senesi, rincorsa Juve da fine giugno e fari sempre più accesi

Era fine giugno, esattamente il 28, quando avevamo a sorpresa con insistenza il profilo di Marcos Senesi alla Juventus. Già a quei tempi la novità era rappresentata dal fatto che i suoi agenti avessero offerto il Bournemouth a circa un anno dalla scadenza del contratto, a maggior ragione la situazione si è riscaldata negli ultimi giorni e sarà assolutamente da tenere sotto controllo. Senesi ha tanti estimatori, almeno tre o quattro club interessati, ma i suoi agenti avevano sollecitato la Juventus già sei mesi e mezzo fa, quindi la stima è assolutamente ricambiata. E si continuerà a lavorare per anticipare una concorrenza comunque folta.

Foto: Twitter Bournemouth