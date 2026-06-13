Senesi: “La trattativa con il Tottenham? Sono felice, è successo tutto in pochi giorni”

13/06/2026 | 17:35:55

Intervenuto dal ritiro dell’Argentina in conferenza stampa, Marcos Senesi, vecchio pallino della Juventus, ha parlato del suo approdo al Tottenham dopo quattro stagioni vissute al Bournemouth con grandi numeri raccolti: “Quella del Tottenham era una trattativa di cui si parlava da molto tempo, era sul punto di definirsi. Sono felicissimo che sia successo tutto nel giro di pochi giorni, anche se si parlava di questa trattativa da tempo” ha detto il difensore convocato negli ultimi giorni da Scaloni dopo l’infortunio di Balerdi.

Foto: sito Tottenham