Senesi e la Juventus: la rivelazione di fine giugno e gli scenari

10/01/2026 | 11:32:43

Marcos Senesi e la Juventus, una situazione da seguire. A maggior ragione se prendiamo la rincorsa dallo scorso giugno, esattamente il 28, quando in un video su YouTube avevamo svelato come lo specialista argentino classe 1997 in scadenza di contratto con il Bournemouth fosse stato proposto ai bianconeri. Avevamo spiegato così: “Sono stati proposti alla Juventus dei difensori che hanno già sfiorato l’Italia come Senesi. Devi fare una valutazione, anche più avanti. Ma devi prenderlo, a prescindere dall’infortunio di Savona”. Poi Savona ha lasciato la Juventus, ma i dialoghi per Senesi risalgono alla scorsa estate quando c’erano stati contatti fissi con l’entourage dell’argentino. A maggior ragione una situazione da seguire in queste settimane, tenendo comunque conto della concorrenza ma anche dei precedenti di fine giugno.

Foto: X Bournemouth