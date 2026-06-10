Senesi al Tottenham, De Zerbi: “Giocatore che ci porta esperienza e qualità”

10/06/2026 | 21:33:34

Marcos Senesi è un giocatore del Tottenham. Arrivano le parole del tecnico Roberto De Zerbi: “L’esperienza di Marcos, la sua qualità con la palla e la sua grinta ci rafforzeranno in fase difensiva, oltre a darci flessibilità negli schemi di gioco. Si trova a suo agio in una squadra che predilige il possesso palla, legge molto bene il gioco e ha la personalità giusta per eccellere in un ambiente esigente. Apprezzo molto anche la sua mentalità e la sua voglia di migliorarsi costantemente, e non vedo l’ora di lavorare con lui e di vedere il grande contributo che potrà dare alla squadra”.

Foto: X Tottenham