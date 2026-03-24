Senegal, presentato ricorso al TAS dopo l’assegnazione della Coppa d’Africa al Marocco

24/03/2026 | 14:00:12

Sarà una battaglia legare lunga, quella tra Senegal e Marocco, per la Coppa d’Africa 2026. La Federazione calcistica del Senegal ha deciso di passare alle vie legali dopo la controversa decisione che ha messo in discussione l’assegnazione del titolo continentale. Nella giornata di martedì la FSF ha presentato ricorso al Tribunale Arbitrale dello Sport, contestando l’esito che ha portato alla perdita della Coppa d’Africa conquistata sul campo contro il Marocco al termine di una finale particolarmente tesa.

Il ricorso arriva a distanza di alcune settimane dalla decisione che ha ribaltato il risultato, una scelta che ha spinto i dirigenti senegalesi ad avviare un’azione formale per difendere la propria posizione. A confermare la linea della Federazione è stato Moussa Mbaye, membro del Comitato Esecutivo. La Federazione ha invitato tifosi e addetti ai lavori a mantenere la calma durante l’iter davanti al TAS, evitando speculazioni e facendo riferimento esclusivamente alle comunicazioni ufficiali.

Foto: X Coppa d’Africa