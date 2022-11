Senegal, i convocati per il Mondiale: c’è Mané. Presente anche Dia

Il Senegal ha diramato la lista dei convocati per il prossimo Mondiale in Qatar. Ci sarà Sadio Mané, il tecnico Aliou Cissé ha deciso di inserirlo nella lista dei 26, nonostante (probabilmente) potrà recuperare solo per la terza sfida del girone. Presenti anche Boulaye Dia, centravanti della Salernitana, e Kalidou Koulibaly. Di seguito l’elenco completo.

Portieri: E. Mendy, Gomis, S. Dieng.

Difensori B. Sarr, Ciss, Koulibaly, Cisse, Diallo, Mbaye, Seck, Toure, Kouyate.

Centrocampisti: P.M. Sarr, P. Gueye, N. Mendy, I.G. Gueye, Name, Ndiaye, Lopy.

Attaccanti: Mané, I. Sarr, B. Dieng, Balde, H. Diallo, Dia, Diedhiou, Thiam

Foto: Instagram Senegal