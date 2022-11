Senegal domina e convince con un netto 3-1 sul Qatar. A segno di Dia, Diedhou e Ndiaye

Finisce per 1-3 la seconda partita del secondo turno del Mondiale nel girone A tra Qatar e Senegal. Nel primo tempo la squadra di Cissè passa in avanti con la rete del “salernitano” Dia, l’attaccante sfrutta l’errore della difesa qatariota e si avventa sulla sfera e scarica un destro secco alle spalle di Barsham. Nel secondo tempo è sempre il Senegal che si fa vedere in attacco, al 48′ minuto Diedhou raddioppa di testa e allunga le distanze. Il Qatar ha un moto d’orgoglio, inizia ad attaccare e trova la rete con Muntari che svetta su Koulibaly e di testa riapre la partita. Il Qatar ci prova e si sbilancia e su contropiede Ndiaye porta la partita sul 1-3, chiudendo del tutto i giochi. Il Senegal ora si giocherà tutto all’ultima gara per passare il turno.

Foto: FIFA twitter