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Senegal, la qualificazione passa dagli ultimi 90’ . Le parole di Sarr e Thiaw

23/06/2026 | 10:23:58

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Il Senegal rischia di finire in anticipo la sua avventura Mondiale, con gli ultimi 90’ che saranno decisivi, dopo il 3-2 contro la Norvegia. Ecco le parole del CT Thiaw: “Fa male, molto male. Ci siamo preparati bene per questa partita e raccogliere i tre punti, sapevamo che per noi valeva come una finale. Abbiamo perso e facciamo i complimenti alla Norvegia. Ci manca ancora qualcosa, ma è il calcio ed è fatto di dettagli che fanno la differenza. Ci manca ancora una sfida, daremo tutto e speriamo di poterci qualificare”. Parole amare anche per l’autore della doppietta senegalese Sarr:”Come mi sento? E’ dura; siamo dispiaciuti, ma non è ancora finita perché abbiamo ancora la terza partita da giocare. Lavoreremo ancora più duramente per vincerla”.

Foto: Instagram Senegal