Senegal, 5-0 all’Iraq e terzo posto. Dovrà attendere se rientrerà tra le migliori 8
26/06/2026 | 23:10:22
Il Senegal fa il suo dovere, asfalta l’Iraq con una bella differenza reti 5-0, qualificandosi come terza, con 3 punti, e ora attende la differenza reti tra tutte le terze per vedere se può rientrare tra le migliori 8 e accedere ai sedicesimi di finale.
Gara senza storia, al 4′ Diarra sblocca la sfida. Al 13′ l’Iraq resta anche in 10, espulso Sulaka. Nella ripresa, dilaga il Senegal con i gol di Sarr e doppietta Gueye. All’82’ arriva anche il 5-0 con Ndiaye all’82’.
Ora per il Segal non resta che attendere le gare di domani e capire il suo destino.
Foto: sito FIFA