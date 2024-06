La Slovacchia conduce 1-0 sull’Inghilterra al termine della prima frazione di gioco. La gara si sblocca al 25′ con una gran bella azione da parte della nazionale allenata da Calzona, con una combinazione offensiva tra gli attaccanti Strelec e Ivan Schranz, che vede quest’ultimo lanciato a tu per tu con Pickford e non sbaglia. Terzo gol in questo europeo per Schranz.

Foto: Instagram Schranz