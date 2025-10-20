Sempre più Modric: l’opzione rinnovo è una fortuna per il Milan

20/10/2025 | 17:17:39

A 40 anni appena compiuti, Luka Modric è stato protagonista anche nella vittoria del Milan contro la Fiorentina, dimostrando ulteriormente – qualora se ne avvertisse il bisogno – che l’età è solo un numero. Con una prestazione brillante, ha guidato il centrocampo: visione di gioco e grande spirito di sacrificio. Il croato ha recuperato palloni, gestendo i ritmi e ispirando i compagni più giovani. La stampa italiana ha elogiato la sua prestazione, definendolo un “fuoriclasse senza età”, nel frattempo lui è sempre più coinvolto e ieri sera ha esaltato Leao e la sua prestazione, confermando di essere leader non soltanto per le sue giocate. Al punto che l’opzione rinnovo prevista nel contratto in scadenza il prossimo giugno è soltanto una bella notizia e anche una fortuna per il Milan.

FOTO: Sito milan.

English version