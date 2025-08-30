Sempre Orsolini, il Bologna batte il Como 1-0. Cutrone risponde a Pasalic, Parma-Atalanta finisce 1-1

30/08/2025 | 20:28:07

Concluse le gare iniziate alle 18.3o in questo sabato di Serie A. Finisce 1-1 tra Parma e Atalanta, secondo pareggio di fila per la Dea, primo punto per il Parma. A Parma, Scamacca prende un palo a Suzuki battuto. Parma pericoloso con un tiro dalla distanza di Valeri.

Nella ripresa, Juric cambia qualcosa in attacco, con Krstovic che entra al posto di Scamacca. L’Atalanta la sblocca al 79′ con Pasalic che sfrutta una bella azione e un assist di Krstovic. Il pareggio però è immediato, entrato da poco, è Cutrone, all’esordio con il Parma a depositare in rete la palla dell’1-1. Ci prova l’Atalanta fino alla fine ma finisce 1-1. Secondo pareggio di fila per Juric. Il Parma ottiene il primo punto in campionato.

A Bologna, bella gara tra i padroni di casa e il Como. Vince la compagine emiliana che riscatta il ko della prima giornata. Decide il solito Orsolini. Sono i padroni di casa a farsi apprezzare nel primo tempo: due importanti occasioni capitate prima a Castro e poi ad Orsolini trovano un Butez attento e reattivo. Infortunio per Van Der Brempt per gli ospiti, sostituito al 27′ da Smolcic.

Il Como cresce alla distanza ma nella ripresa, al 59′ arriva la rete del solito Orsolini che sblocca la contesa. Il Como prova la reazione, entra Morata, Fabregas si gioca tutte le bocche da fuoco. Ma il Bologna regge e ottiene una bella vittoria, salendo a 3 punti, gli stessi del Como ottenuti alla prima giornata.

Foto: sito Bologna