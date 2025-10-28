Sempre e solo Anguissa: il Napoli passa a Lecce e consolida il primato. Camarda sbaglia un rigore sullo 0-0

28/10/2025 | 20:27:48

Ancora Anguissa decisivo e il Napoli passa 1-0 a Lecce. I campani si salvano sullo 0-0 con Camarda che si fa parare un rigore da Milinkovic-Savic al 57′, dodici minuti più tardi ci pensa il solito Zambo. Dopo un primo tempo privo di emozioni, dove il Napoli ha girato palla senza trovare sbocchi e tirando solo una volta in porta, la ripresa è iniziata in maniera incandescente. Un problema fisico ferma Noa Lang, arriva la prima sostituzione e Conte inserisce Neres al 47′. Un fallo di mano di Juan Jesus in area di rigore viene sanzionato con un calcio di rigore dopo un lungo consulto al VAR. Camarda va dal dischetto, ma Milinkovic-Savic para tuffandosi alla sua destra. Al 69′ si sblocca il risultato, sugli sviluppi di un calcio di punizione spunta Anguissa che porta avanti i campani.

foto screen lega serie a