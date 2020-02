Semplici: “Voglio fare un appello, andiamo avanti con fiducia. Dobbiamo essere uniti”

L’allenatore della Spal Leonardo Semplici – alla vigilia della delicata sfida contro il Sassuolo – ha parlato alla stampa.

Di seguito una parte delle sue dichiarazioni.

“La sconfitta con la Lazio non c’è piaciuta molto e ho deciso di far saltare il giorno di riposo. Un atto di responsabilità. Abbiamo lavorato molto bene. Mercoledì li ho portati a cena tutti insieme per fare ancora più gruppo e sono soddisfatto. In questa settimana però non mi è piaciuta l’aria pesante e negativa che si respira perché sembra che siamo già retrocessi. Sapevamo che sarebbe stata un’annata difficile e vogliamo salvarci.

Voglio fare un appello a tutte quelle persone che in questi sei anni hanno contribuito in maniera determinante ad arrivare fin qui. Bisogna capire il momento che stiamo attraversando. Magari qualcosa abbiamo sbagliato, però abbiamo le possibilità di salvarci. Non ci siamo mai arresi e quindi chiedo a tutti di ritrovare quell’unità che ci ha contraddistinto. Questo sarà il nostro campionato e sarà così fino alla fine. Per raggiungere il traguardo finale dobbiamo essere tutti uniti. La Serie A a Ferrara è una cosa straordinaria e se lo capiamo alla domenica andiamo a vedere la SPAL con uno spirito positivo. Noi siamo destinati a fare un certo tipo di campionato e dobbiamo esserne consapevoli. Non si può vedere sempre tutto negativo. Il gruppo è sano e compatto. I ragazzi hanno sempre dato il massimo. Andiamo avanti con fiducia”.

Foto: Twitter ufficiale Spal