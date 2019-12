Semplici, una partita di coraggio. La Spal apprezza. Iachini per ora in stand-by

Un’altra sconfitta, sì, che rende ancora più precaria la classifica della Spal. Un buon primo tempo, vantaggio con Petagna su rigore, poi la partita ribaltata dalla Roma, determinante il clamoroso autogol di Tomovic in avvio di ripresa, poi il 3-1 finale. La dirigenza ha comunque apprezzato, continuerà a riflettere, possibile che Semplici abbia una nuova chance sabato sera in casa del Toro. Le riflessioni continueranno, ma la prestazione dà conforto. E Iachini resta il candidato in caso di svolta.

Foto: Spal Twitter