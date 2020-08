Semplici-Udinese, conferme su Italiano-Genoa. Giampaolo pronto alla firma per il Torino

Stiamo per completare il giro delle panchine. Da ieri all’ora di pranzo Leonardo Semplici è in pole per l’Udinese, destinato a raccogliere l’eredità di Luca Gotti, soprattutto se le incomprensioni tra quest’ultimo e il club portassero alla rottura definitiva. Ieri sera vi abbiamo anticipato il forte gradimento di Faggiano nei riguardi di Vincenzo Italiano per la panchina del Genoa, ma prima bisogna aspettare che si concludano i playoff di Serie B, lo Spezia crede nella promozione. Non ci risulta che oggi Maran sia una pista calda per il Genoa o per l’Udinese. Nessuna sorpresa su Marco Giampaolo: è a Milano per risolvere il contratto con i rossoneri e per legarsi al Torino (biennale con eventuale opzione).

Foto: sito ufficiale Spezia