Semplici: “Siamo tutti in discussione. La classifica non è buona, ma restando uniti raggiungeremo la salvezza”

L’allenatore della Spal, Leonardo Semplici, è intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta subita in casa contro il Brescia per 1 a 0: “E’ uno dei periodi più negativi da quando sono arrivato, ma non il peggiore, guardando anche alla categoria. Non cerco mai alibi e mai scusanti, ci ho sempre messo la faccia e anche oggi lo faccio. Chi è sceso in campo ha dato il massimo e anche bene. Purtroppo due palle gol ci hanno tagliato le gambe. Bisogna cercare di stare vicino ai ragazzi, ci sono i punti a disposizione per arrivare all’obiettivo“.

Salvezza

“Raggiungeremo la salvezza come abbiamo sempre fatto, cercando di crescere e continuare a credere nelle potenzialità dei ragazzi. Oggi volevano cercare una vittoria che ci avvicinasse alla classifica più consona alle nostre qualità, ma non è arrivata. A fine partita ho parlato ai tifosi: lo scambio è stato animato, ma buono. Mi sono fatto avanti, mi hanno chiamato e ci siamo chiariti, con l’obiettivo di andare avanti e uniti. Normale che da parte di molti ci sia scoramento e dispiacere. Volevamo fare risultati diversi e punti, ma ora facciamo fatica”.

Rischio esonero

“Quando ho accettato quest’anno di rimanere, è perché mi sembrava corretto e perché ho condiviso con la società il progetto. Oggi bisogna mettere in discussione tutti. Ma sono domande che non dovete fare a me, io ci credo e arrivo al campo sempre con la stessa voglia di migliorarci”.

Foto: Twitter Spal