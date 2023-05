Semplici: “Siamo spariti dal campo dopo il secondo gol. Se gli altri non perdono diventa dura”

Brutto stop interno per lo Spezia che subisce quattro gol dal Torino. La situazione è critica per i liguri, il tecnico Leonardo Semplici prova a spiegare questa brutta prestazione: “Dopo il loro raddoppio siamo spariti dal campo. Il modo in cui siamo usciti dalla gara è abbastanza inspiegabile. Le prestazioni precedenti non avevano dato queste avvisaglie. Dispiace fare così male davanti ai propri tifosi, adesso dobbiamo sperare che anche gli altri perdano come noi altrimenti diventa dura”. Per Semplici rimane la fiducia nella propria squadra e nelle scelte fatte: “Penso che i ragazzi abbiano il desiderio di reagire. Oggi volevo in campo elementi più aggressivi, siamo riusciti ad esserlo nei primi minuti ma poi abbiamo fatto cose che ancora non mi spiego. I tifosi non sono contenti, questo è l’aspetto che mi dispiace di più”.

Foto: sito ufficiale Spezia