Semplici: “Sette punti in una settimana, questo Cagliari deve avere fiducia”

Leonardo Semplici ha commentato così a Sky il pareggio maturato in extremis. “Abbiamo fatto un grande primo tempo, potevamo raddoppiare e non siamo stati lucidi. Nel secondo tempo ci siamo complicati la vita, eppure potevamo chiuderla all’inizio del secondo tempo. Bisogna essere più cinici ma il Cagliari mi è piaciuto, non ha mai mollato, il pareggio è più che meritato per quanto abbiamo visto in campo. Quelli di Gabbiadini è stato un eurogol. La mia corsa per esultare? Cerco un’impresa, impatto positivo, sette punti in una settimana erano impensabili, in quella corsa c’era la liberazione. Questo è un aspetto che deve darci fiducia, il campionato è lungo ma essere riuscito ad acquisire il risultato negli ultimi secondi è un buon segno, il gruppo sta crescendo e stiamo tirando fuori le qualità dei giocatori. Duncan in mezzo? L’ho deciso vedendo le caratteristiche dei calciatori, non è un regista classico ma per intelligenza e fisicità può fare nel migliore dei modi questo tipo di ruolo”.