Semplici: “Riconoscente alla Spal, ma anche ambizioso. Mi piacerebbe fare un passo in avanti”

Il tecnico della SPAL Leonardo Semplici è stato premiato a Roma con il ‘Premio Adiscop’ al Gran Galà del Calcio. L’allenatore ha parlato della stagione conclusa ma anche del futuro: “Abbiamo ottenuto una conferma importante in una categoria prestigiosa, per altro con settimane d’anticipo. Questo la dice lunga sul valore dei ragazzi. Il premio va anche alla società e al ds Vagnati che mi hanno messo a disposizione una grande squadra. Futuro? Ho un contratto con la SPAL e devo molto a questi dirigenti che mi hanno scelto quattro anni fa. Sono riconoscente, ma come è giusto che sia, sono anche ambizioso e mi piacerebbe fare un passettino in avanti. Genoa? Ho un contratto in essere con la Spal, parlerò con calma con la società come ho sempre fatto in questi anni a fine stagione”.

Foto: Twitter ufficiale Spal