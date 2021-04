Semplici: “Non è l’ultima spiaggia, ma un crocevia importante. Dobbiamo cambiare atteggiamento”

Vigilia di Cagliari-Parma. Il tecnico dei sardi, Leonardo Semplici ha parlato in conferenza stampa per presentare l’importante sfida salvezza: “Le parole di Giulini sono giuste, starà a noi uscire da questa situazione, purtroppo non abbiamo fatto un percorso soddisfacente, i ragazzi però ci credono e soffrono di fronte a questa situazione, sono i primi a capire il momento e cercheranno una risultato positivo per risalire la classifica. Sappiamo che non abbiamo nulla da perdere, dovremo essere consapevoli di noi per battere l’avversario. Non è ancora l’ultima spiaggia, è una perdita determinante per il futuro, ci sono ancora tanti punti che vanno fatti. È una gara importantissima ma non parlerei di ultima spiaggia.

Come viviamo la vigilia della gara di domani? C’è la giusta attenzione ma anche il giusto timore, non abbiamo intenzione di perdere, lo sappiamo, sta a noi cercare di capovolgere questo momento critico. Bisogna portare un atteggiamento diverso nei 90′, non solo all’inizio o alla fine. Bisogna fare meno errori e produrre qualcosa di più incisivo per i risultati. Il mio obiettivo è sempre stato quello di salvare il Cagliari, abbiamo grande stima e determinazione per arrivare all’obiettivo nonostante la classifica.

Se anche lui si senta tradito dalla squadra: “Non mi sento assolutamente tradito dalla squadra, sono entrato in una situazione difficile e lo sapevo. È come guarire un malato. Le prestazioni dopo le prime gare non sono state così cattive nonostante i risultati. Ho grande fiducia nei miei ragazzi, cerco di trasmettere questa idea motivarli. Per me i miei giocatori sono i migliori che posso allenare, oltre che degli ottimi uomini.”

Sul Parma: “Contro il Parma sarà un crocevia importante, i ragazzi lo percepiscono e starà a me farglielo vivere nella maniera giusta con la pressione che ci sta ma anche con la consapevolezza di noi stessi, come abbiamo fatto a Milano, quando tutti si sono sacrificati. Solo attraverso questo tipo di mentalità ci possiamo salvare, e così dev’essere domani sera.”

Foto: twitter cagliari