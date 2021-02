Semplici: “Non bisogna aspettare la scintilla, dobbiamo farla scattare noi. C’è voglia di mostrare le nostre qualità”

Vigilia di Crotone-Cagliari, valido per la 5a giornata di ritorno della Serie A. Prima per i rossoblù con Leonardo Semplici come allenatore. Match da dentro o fuori per entrambe le formazioni, visto che la formazione di Stroppa è ultima a -3 dai sardi. Il tecnico dei sardi ha così presentato la sfida: “Ho trovato una squadra con il morale basso e il lavoro più grosso è stato sotto l’aspetto psicologico. Ho portato 2/3 principi che vorrei già vedere senza stravolgere troppo, ci sarà tempo per far capire quello che è il mio modo di vedere il calcio. Vivo questa novità ma c’è la voglia di raggiungere l’obiettivo e dimostrare quelle che sono le competenze mie e del mio staff, e di mettere in condizione i ragazzi di tirare fuori il loro meglio. Mi hanno appena detto che domani è la mia centesima gara, non lo sapevo. In questo momento particolare ho cercato di parlare con i ragazzi, sia singolarmente che in gruppo, ho cercato di capire quali fossero le difficoltà e ho cercato di trasmettere l’importanza del momento. Anziché aspettare che la scintilla venga da fuori bisogna esserne noi gli artefici, solo attraverso la prestazione di ogni singolo è possibile arrivare al risultato. Credo che questa sia la cosa più importante, da domani alle 15 cercheremo di far scattare la scintilla che ci porti a fare bene”.

Sulla formazione: “Ho già deciso come far giocare il centrocampo, devo solo decidere la posizione di Radja. Giocare tre gare in una settimana al momento non è l’ideale, quindi con lo staff abbiamo deciso di trasmettere poche cose ma chiare, in maniera tale da cercare di imprimere una svolta”.

Foto: Twitter Cagliari