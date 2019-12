Semplici: “La Spal non molla mai. Giocando così possiamo toglierci delle soddisfazioni”

Leonardo Semplici, tecnico della Spal, è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la pesante vittoria contro il Torino: “Devo dare merito ai ragazzi. Avevo detto che oggi avremo fatto risultato, dopo un periodo dove ci sono successe tante cose non positive. Ho visto il desiderio da parte di tutti di uscire da questa situazione. Abbiamo fatto una prestazione importante, questo risultato ci deve dare fiducia e consapevolezza. Io credo che nel percorso di una squadra ci sono anche queste cose, non bisogna pensare negativo. Ho detto ai ragazzi che avevamo toccato il fondo e stava a noi reagire. Oggi è stato così, è andata come l’avevamo preparata. La Spal non molla mai, questo è il nostro obiettivo. I ragazzi stasera hanno tirato fuori una prestazione importante, giocando così abbiamo la possibilità di toglierci delle soddisfazioni”.

Foto: Twitter ufficiale Spal