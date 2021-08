Semplici: “Il risultato ci penalizza un po’ troppo nonostante i meriti del Milan”

Leonardo Semplici, allenatore del Cagliari, ha parlato così dopo il ko rimediato in trasferta contro il Milan: “il risultato ci penalizza un po’ troppo nonostante i meriti del Milan, gli episodi sono stati tutti contro. Su quel tiro di Leao siamo andati nuovamente sotto dopo il nostro pareggio, nel terzo gol invece abbiamo commesso un errore importante. Forse senza quel terzo gol potevamo fare una partita migliore. Dispiace, secondo me dovevamo e potevamo fare meglio. Diamo meriti al Milan che è sicuramente una grande squadra. Sapevamo di incontrare una squadra forte, nonostante il risultato negativo non vedo una prestazione così negativa: gli episodi sono stati decisivi. La prestazione del Cagliari poteva essere valutata in maniera diversa. La squadra non ha tenuto male il campo”.

Foto: twitter Cagliari Calcio