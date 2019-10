Semplici: “Il Milan ha meritato, ma ci sono stati due episodi dubbi”

Leonardo Semplici, tecnico della Spal, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta di misura in casa del Milan. Di seguito le sue considerazioni: “Faccio i complimenti al Milan che ha meritato, ma sono rammaricato perché questa sera ci sono stati episodi dubbi e determinanti per il risultato. Parlo della posizione di Piatek sul gol e sul secondo giallo a Bennacer a dieci minuti dalla fine. Forse avremmo perso ugualmente, mi piacerebbe che ci venissero date le cose giuste. Dobbiamo migliorare, è sotto gli occhi di tutti. Sappiamo qual è il nostro percorso. Cerchiamo di fare il nostro meglio. Ho fatto i complimenti ai ragazzi, hanno fatto una buona gara. Torniamo a casa dispiaciuti, arrabbiati, sapendo che dovremo migliorare molto. Gran parte dei ragazzi sono abituati a giocare in una certa maniera. Abbiamo provato a fare la gara, credo che la squadra debba saper giocare in più modi e saper sfruttare le caratteristiche dei giocatori in campo”.

Foto: Twitter ufficiale Spal