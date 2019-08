Semplici: “Il ko di Fares è stata una mazzata. Gomis dovrebbe partire”

La Spal è pronta a iniziare la propria stagione affrontando la Feralpisalò in Coppa Italia. Alla vigilia del match, il tecnico biancazzurro Leonardo Semplici ha parlato in conferenza stampa del mercato in entrata e in uscita della squadra ferrarese: “L’infortunio di Fares è una bella mazzata. Non ci voleva, ma dovremo essere più bravi di queste cose rimpiazzandolo e valutando i vari aspetti sul come intervenire. D’Alessandro ha giocato maggiormente a sinistra, anche se preferirei avere giocatori con lo stesso piede della fascia. A Di Francesco cercheremo di risparmiare qualche corsa all’indietro. Una punta è uno di quei giocatori che stiamo cercando dato che alcuni giocatori non rientrano più nei piani tecnici e societari. Valdifiori si è presentato in condizioni fisiche e mentali importanti, ci ha fatto piacere perché può tornare importante nel nostro gioco. Gomis dovrebbe partire per la Francia, il ragazzo giustamente ha chiesto di poter andare a giocare“.

Foto: twitter ufficiale Spal