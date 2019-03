Semplici: “Grande prestazione. Il cammino è difficile e bisogna giocare così”

Una vittoria che in casa mancava da 6 mesi. La SPAL batte la Roma, come all’andata, e guadagna tre punti importantissimi per la corsa salvezza. Il tecnico Leonardo Semplici commenta così la vittoria: “Abbiamo fatto una grande prestazione, volevamo farla da tanto. La vittoria mancava da troppo tempo. Una prestazione sopra le righe a tutti i livelli per avere la meglio su una squadra come la Roma. Tre punti veramente importanti”. Sul rientro di Lazzari: “Per noi è importantissimo ma stasera elogerei tutto il gruppo. La forza, l’unità, la voglia di migliorarsi. Siamo riusciti a fare una prestazione continua, una gara straordinaria”. Infine sulla corsa salvezza: “Mancano ancora tante partite, il nostro cammino è difficile e bisogna giocare così”.

Foto: Sito ufficiale SPAL