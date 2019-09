Semplici: “Grande partita. La scossa è arrivata all’intervallo”

La Spal rimonta la Lazio e conquista i tre punti in una gara difficilissima grazie alle reti dei suoi pilastri Petagna e Kurtic. Dopo il triplice fischio finale, il tecnico biancazzurro Leonardo Semplici ha parlato ai microfoni di Radio Rai: “Abbiamo fatto una grande partita. Giocavamo contro la Lazio, una delle squadre più forti, che nel primo tempo ci ha messo in difficoltà. Nella ripresa abbiamo riordinato le idee, cambiato modulo, creato i presupposti per pareggiare e vincere. È una vittoria che ci serviva e il merito va al gruppo. Siamo contenti e convinti di poter arrivare al nostro obiettivo. Dopo i cambi abbiamo coperto meglio il campo, ci hanno permesso di abbassarci meno e di proporre un altro tipo di identità e di gioco. Questa vittoria ci deve dare la spinta e credo che questi ragazzi possano puntare alla salvezza. All’intervallo ho detto ai ragazzi che potevo anche perderla, ma giocando. Li ho scossi un po’, ci voleva altra grinta, altro approccio. I ragazzi hanno messo in campo le loro qualità e i sostituti sono stati decisivi“.

Foto: