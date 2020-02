Semplici: “Fischi giusti, ma è un gesto d’amore. Esonero? Non ho parlato con la società”

Queste le parole di Leonardo Semplici, sempre più in bilico sulla panchina della Spal, ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta casalinga contro il Sassuolo: “C’è dispiacere, la partita l’avevamo preparata bene. Eravamo passati in vantaggio, fino al rigore ci siamo ben comportati, poi l’inerzia della gara è cambiata. I fischi? Sono fischi d’amore perché sanno che cammino abbiamo fatto, conoscono i sacrifici che abbiamo fatto. In settimana ho detto che ho visto un’aria che non mi piaceva, ma sta a noi fare della prestazioni che soddisfino i nostri tifosi. I fischi è giusto prenderli. Se ho avuto un colloquio con la società? Non ho avuto colloqui perché la partita è appena finita. Cercheremo di reagire già da domani per preparare la gara di Lecce, perché questi punti diventano determinanti”.

Foto: Twitter ufficiale Spal