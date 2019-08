Semplici: “Fares in trattativa con Inter e Atalanta, spero di riavere Bonifazi”

Dopo aver chiuso lo scorso anno al tredicesimo posto, la Spal sta operando sul mercato per proseguire il suo processo di crescita. Ne ha parlato il tecnico Leonardo Semplici in un’intervista alla Gazzetta dello Sport, soffermandosi sulle situazioni di alcuni singoli giocatori e rivelando alcune trattative in corso: “Da quello che so, Fares tratta con altri club, potrebbe andare all’Inter o all’Atalanta. Spero almeno di riavere Bonifazi. Uno che tra due-tre anni lotterà per vincere lo scudetto. Lazzari scommetto che andrà in Nazionale. Lo aspetto in azzurro perché sono sicuro che anche alla Lazio farà benissimo. Petagna all’Atalanta aveva segnato 4 gol. Gli ho cambiato testa e movimenti. L’ho convinto delle sue potenzialità. È arrivato a quota 16. E in questo campionato può ancora fare meglio, ancora più gol. Ora stiamo cercando altri Petagna. Uomini che abbiano la stessa voglia di rimettersi in gioco“.

Foto: sito ufficiale Spal