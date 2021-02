Semplici è a Cagliari: in giornata la presentazione

Leonardo Semplici è arrivato poco fa a Cagliari, pronto per la sua nuova avventura in Serie A. Era lui, soltanto lui, in cima alla lista di Giulini, firmerà un contratto fino al 2022 dopo essersi liberato ieri dalla Spal. Semplici avrà subito un impegno molto delicato, la trasferta di domenica prossima a Crotone. Nel pomeriggio è prevista la presentazione.

Foto: Twitter Spal