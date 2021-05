Semplici: “Dalla panchina sembrava rigore per il Benevento. Ma Doveri è uno dei migliori. Vittoria importante per noi”

Leonardo Semplici, tecnico del Cagliari, ha analizzato ai microfoni di Sky il successo ottenuto contro il Benevento. “È una vittoria importante in un campo difficile. Era la partita che volevamo, la gara perfetta con una grande prestazione. Complimenti ai ragazzi che non hanno mai mollato ma la salvezza è ancora da raggiungere. Abbiamo rischiato varie volte e con il cambio modulo ci siamo espressi meglio. Abbiamo meritato la vittoria”.

Poi sul rigore non dato al Benevento: “Dalla panchina sembrava così ma ora non saprei dirlo. Se alla seconda veduta non era chiara, posso capire che non ci sia nessun contatto. Io non posso fare l’arbitro, se ha giudicato così, significa che il contatto non c’è stato, Doveri è uno dei migliori arbitri”

FOTO: Twitter Cagliari