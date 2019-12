Semplici: “Contro il Torino siamo passati ai fatti, lotteremo fino alla fine. Petagna? Per noi è determinante”

L’allenatore della Spal, Leonardo Semplici, è intervenuto a Sky Sport per delineare l’umore in casa ferrarese all’inizio della sosta di Natale: “Passeremo le feste col sorriso. La vittoria con il Torino ci voleva. Fra dentro e fuori dal campo non è stata una prima parte di stagione semplice. Errori e infortuni hanno reso tutto ancora più complicato. Prima di Torino ho detto ai ragazzi che era il momento di fare i fatti e sul campo si è vista la risposta. Con la giusta continuità credo che potremo lottare anche quest’anno fino alla fine per la salvezza“.

Petagna

“Petagna? Giocatore importante, finalizzatore determinate per noi. Senza i rigori sbagliati sarebbe quasi in doppia cifra. Bene anche la squadra che lo mette sempre nelle giuste condizioni per segnare”.

Foto: Twitter Spal