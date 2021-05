Semplici: “Con la società ci incontreremo a breve per parlare del futuro. Non c’è nessun problema”

Dopo il ko con il Genoa all’ultima giornata, a salvezza già acquisita, sarà tempo di bilanci in casa Cagliari per decidere il futuro in vista della prossima stagione.

A fine gara ha parlato il tecnico Leonardo Semplici che ha così dichiarato: “Futuro ancora a Cagliari? Io me lo auguro. Quello che abbiamo fatto è sotto gli occhi di tutti. Penso che non ci siano problematiche, ma settimana prossima ci incontreremo e decideremo il futuro”.

Sulla salvezza: “La svolta è stata con la gara con il Parma, quando eravamo sotto 3-2 all’89’ e abbiamo vinto la partita. Da lì siamo ripartiti per fare bene e ci siamo compattati, vincendo gare delicate come quella a Benevento che ci ha portato alla salvezza”.

Foto: Twitter Cagliari