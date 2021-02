Semplici-Cagliari, l’esito dell’incontro. Una risposta in serata

Ilnon ha pace. E continua a rinviare la scelta sull’allenatore, dopo aver sancito – senza ancora annunciarlo – l’esonero di. Nel pomeriggio c’è stato a Milano l’annunciato incontro con Leonardo Semplici . E’ lui il primo della lista di Giulini, ma l’avvento di Capozucca (notizia anticipata da Sportitalia lo scorso 12 gennaio) ha creato un rimescolamento delle carte. Di sicuro il Cagliari sta vivendo un momento difficile (eufemismo) amplificato dalla confusione in corso. Semplici ha dato la sua disponibilità, poi sono nati problemi legati allo staff, stasera la risposta definitiva. In caso di mancato accordo con Semplici, il Cagliari andrà su quelle che (Andreazzoli in testa) erano state ritenute alternative oppure situazione non prese in considerazione. A conferma di poche idee e anche confuse, come se non bastassero la classifica e la crisi in corso.