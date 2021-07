Semplici si gode Dalbert: “Ha rinunciato ad altre offerte pur di venire al Cagliari. Felice che sia qui”

Leonardo Semplici, allenatore del Cagliari, ha commentato in conferenza stampa il successo dei sardi in amichevole (3-0) contro il Vicenza soffermandosi in particolar modo sul neo acquisto Henrique Dalbert. Ecco le sue parole:

Sulla partita

“Abbiamo fatto buone cose, specie nel primo tempo e altre meno. Ovviamente col gran caldi ritmi si abbassano. La prestazione è buona, perché abbiamo provato delle cose che stiamo preparando da due settimane. Il ritiro serve per lavorare, migliorare e affinare le cose. La squadra va completata, ma il mercato finisce tra più di un mese. Certamente dobbiamo essere propositivi e giocarcela senza timori contro chiunque. Questo deve essere nel nostro DNA. Ovviamente non è importante farci trovare pronti adesso ma il 15 agosto, quando esordiremo in Coppa Italia”.

Su Dalbert

“Ha voluto venire fortemente al Cagliari, rinunciando ad altre offerte. Ha le caratteristiche del giocatore che volevamo, può giocare nella difesa a 4 e a 5. L’abbiamo cercato insieme al Presidente e al Direttore, siamo felici che sia qui con noi”.

Foto: Twitter Cagliari