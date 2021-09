Semplici: “Bene per sessanta minuti, poi sono uscite fuori le problematiche”

Leonardo Semplici, allenatore del Cagliari, è intervenuto in conferenza stampa per commentare la sconfitta interna contro il Genoa. Di seguito le sue parole:

“Per sessanta minuti abbiamo giocato bene e come l’avevamo preparata. Avevamo di fronte una squadra di valore, e abbiamo patito la condizione non ottimale di tanti elementi i vari Godin, Strootman, all’ultimo Pavoletti e poi Walukiewicz che ha chiesto il cambio. Senza contare che i cambi sono stati tutti dettati da problemi fisici. Abbiamo pagato errori importanti che hanno condizionato il risultato. Purtroppo sono uscite fuori delle problematiche che già sapevamo di avere. Mi auguro, una volta che avrò a disposizione tutti gli elementi, di lavorare meglio. Dovremo migliorare indubbiamente sulla difesa, anche se poi diversi sono stati frutto di situazioni non fortunato. Oggi tutte le reti subite sono arrivate di testa ed è un aspetto sulla quale dovremo lavorare”.

