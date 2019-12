Semplici: “Andiamo a Torino senza nulla da perdere, per noi è arrivato il momento dei fatti”

L’allenatore della Spal, Leonardo Semplici, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del delicatissimo match di campionato contro il Torino: “Per noi è arrivato il momento dei fatti. Dobbiamo provare a fare risultato, perché abbiamo bisogno di questo. Sappiamo di affrontare una gara di grande valore. Dovremo andare lì per fare la partita e conquistare la vittoria, senza pensare di andare a giocare per un pareggio. Domani mi interessa il giusto la prestazione, voglio fare una partita di grande pressione e convinzione. Non abbiamo niente da perdere“.

Formazione

“Strefezza e Di Francesco da valutare. Già è una cosa importante averli recuperati. Vedremo domani se farli giocare a partita in corso o dal primo minuto. Stessa formazione vista a Roma? In linea di massima sì, vedremo domani”.

Spogliatoio

“La fiducia della dirigenza fa piacere. L’unità che ci è stata dimostrata è una cosa importante. Chi se la sente può continuare ad aiutarci, ma chi non ci crede deve stare a casa. Sarà un aspetto importante anche nelle prossime settimane”.

Credere alla salvezza

“No, ma dobbiamo essere uniti perché è sempre stato il nostro punto di forza in questi anni. Siamo andati sempre contro tutti e tutto. Una situazione come questa non l’abbiamo mai vissuta e quindi bisogna che tutto l’ambiente dimostri unità, guardando all’obiettivo. Noi ci vogliamo salvare e cercheremo di farlo in tutti modi. Tutti dobbiamo remare dalla stessa parte, pensando alla volontà di rimanere in Serie A”.

Missiroli

“Guardano i test è quello che corre di più. Simone sta facendo un campionato in cui ha dimostrato qualche difficoltà, ma sotto l’aspetto caratteriale e fisico è uno dei nostri migliori giocatori a centrocampo. Magari in un qualche momento ha dimostrato poca lucidità, però bisogna valutare domenica dopo domenica come sta”.

Foto: Twitter Spal