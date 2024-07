Domenica avevamo dato il forte interesse del Pisa per Adrian Semper in uscita dal Como. In contemporanea, avevamo dato il gradimento del Bari per Nicolas, vista la difficoltà ad arrivare a Radunovic. Le due trattative, chiaramente parallele, stanno andando avanti, con l’arrivo di Semper il club toscano liberebbe l’ex specialità di Verona e Reggina per la destinazione pugliese.

Foto: sito Como