Semirovesciata di Orsolini al 93′! Il Bologna stende l’Inter e si prende il quarto posto (1-0). E il Napoli affianca i nerazzurri in vetta

Il Bologna stende l’Inter al Dall’Ara e si lancia nella corsa Champions: 1-0, decide Orsolini al 93′. La prima occasione arriva dopo appena 3′ ed è a tinte nerazzurre con Lautaro che tenta li pallonetto, ma Ravaglia riesce a deviare in angolo. Il primo squillo dei rossoblu arriva al 17′ con Ndoye, ma la sua conclusione sibila vicino al palo della porta difesa da Sommer. Al 28′ arriva la grande occasione anche per gli uomini di Italiano: grande giocata di Ndoye che serve Dallinga a botta sicura, ma salva tutto Pavard. La ripresa inizia senza cambi, la partita si innervosisce. Ci pensa anche Colombo che, forse per qualche parola di troppo tra i due, espelle Italiano e Farris (vice di Inzaghi) a dieci minuti dall’inizio per un diverbio tra i due. Superata l’ora di gioco partono i cambi, e Italiano si gioca la carta Orsolini – che darà i suoi frutti -, poi anche quella Castro. La partita resta frammentata e scorbutica, brividi finali quando Lautaro e Ravaglia si contendono un pallone aereo, che poi finisce sul palo: Taremi ci si fionda e Miranda chiude il tap-in. Sarebbe stato tutto da rivedere perché Colombo aveva fermato il gioco, ritenendo fallosa la carica dell’attaccante argentino sul portiere rossoblù. È una specie di scossa, perché in tutta risposta anche il Bologna va vicino a sbloccare l’impasse: Cambiaghi di testa, da due passi, manda fuori. È la squadra di casa, in effetti, a chiudere cercando il gol vittoria, che arriva all’ultimo, con una mezza rovesciata di Orsolini sul solito pallone dalla fascia mancina, questa volta su rimessa laterale prolungata da Bisseck. Un risultato importantissimo per il Bologna che si prende – in attesa della Juventus – il quarto posto. L’Inter, invece, rimane a quota 71 punti insieme al Napoli: si accende la corsa Scudetto.

Foto: Instagram Bologna