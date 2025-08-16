Bournemouth, arrestato l’autore dei cori razzisti a Semenyo

16/08/2025 | 16:55:22

Durante la partita di Premier League tra Liverpool e Bournemouth, disputata venerdì sera, Antoine Semenyo ha denunciato gli insulti razzisti provenienti dagli spalti di Anfield. L’artefice di questo gesto inglorioso, è stato allontanato dal tempio dei Reds. Poco fa, stando a quanto riferito da The Athletic, l’uomo in questione è stato arrestato. Il calciatore dei Cherries aveva postato in giornata una serie di foto con un messaggio forte da diffondere ai suoi follower, e non solo: “La scorsa notte ad Anfield resterà con me per sempre – non per le parole di una persona, ma per come l’intera famiglia del calcio si è unita. Ai miei compagni del Bournemouth che mi hanno sostenuto in quel momento, ai giocatori e ai tifosi del Liverpool che hanno mostrato il loro vero carattere, agli ufficiali della Premier League che hanno gestito la situazione con professionalità – grazie. Il calcio ha mostrato il suo lato migliore quando contava di più. Segnare quei due gol è stato come parlare l’unico linguaggio che davvero conta in campo. È per questo che gioco – per momenti come questi, per i miei compagni di squadra, per tutti coloro che credono in ciò che questo splendido sport può essere. I numerosissimi messaggi di sostegno da tutto il mondo del calcio mi ricordano perché amo questo sport. Continuiamo ad andare avanti, insieme”.

Foto: Instagram Semenyo