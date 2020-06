Semedo viola il protocollo: il Barcellona lo fa allenare da solo

Nelson Semedo, il terzino del Barcellona al centro anche delle voci di mercato, non ha rispettato le norme anti Coronavirus, andando a una festa in compagnia di una ventina di amici in un ristorante (il limite consentito è di 15 persone) senza distanziamento sociale, ed ora rischia una punizione esemplare dal club blaugrana. Oggi il portoghese ha svolto una seduta individuale nel centro sportivo del Barça, mentre i compagni si allenavano in gruppo. Semedo si allenerà a parte fino a quando saranno noti i risultati del test a cui si è sottoposto, in attesa di altre eventuali sanzioni.

Foto: AS