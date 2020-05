Semedo rivela: “Mi piacerebbe tornare al Benfica, è la mia squadra del cuore”

Nelson Semedo è uno di quei calciatori che quasi sicuramente lascerà il Barcellona nei prossimi mesi. Infatti, il portoghese non è mai riuscito a convincere e ad imporsi in Spagna, di conseguenza. è finito immediatamente ai margini della rosa di Quique Setien. Interpellato sulla questione dai media portoghesi, il calciatore ha manifestato la sua volontare di tornare, un giorno, al Benfica: “Vorrei tornare in una fase in cui posso dare tutto e aiutare la squadra, non solo per guadagnare soldi. Essere campione con la tua squadra del cuore è una grande soddisfazione. È un sogno diventato realtà. Per questo motivo, ho solo bei ricordi della mia esperienza al Benfica.”

Foto: AS