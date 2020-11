Semak: “Spalletti e Capello mi hanno dato tanto. Con la Lazio ci giochiamo tanto”

Domani lo Zenit farà visita alla Lazio per la quarta giornata di Champions League. In conferenza stampa ha parlato il tecnico dei russi, Semak.

Queste le sue parole: “Siamo concentrati sulla Lazio. Il calcio italiano mi ha dato molto e mi ha fatto crescere tanto. In primis la mia fonte d’ispirazione è stato Spalletti: ci ho giocato allo Zenit e sono stato un suo collaboratore. Capello lo ricordo con piacere, è stato un onore per me averlo al mio fianco”.

Tanti indisponibili: “Siamo dispiaciuti che alcuni giocatori li abbiamo visti solo oggi. Chi è rimasto in Russia? Karavaev e Wendel hanno avuto dei problemi nella pausa delle nazionali. Driussi e Azmoun invece siamo riusciti a recuperarli all’ultimo: ci daranno una grande mano, sono fondamentali. Considerano le nazionali, alcuni giocatori vengono da sette trasferte consecutive. Dobbiamo recuperare bene le energie. Malcom? Lo abbiamo recuperato da poco, dobbiamo gestirlo bene”.

Sulla Lazio: “La Lazio non solo è capace di gestire bene la palla, con giocatori di qualità, ma sa anche ripartire in contropiede. Dovremo essere bravi a concedere il minimo spazio. Immobile? Avrà un grande peso, la Lazio avrà più possibilità con più giocatori a disposizione. Noi dobbiamo pensare a fare la nostra partita”.

Foto: Twitter Zenit