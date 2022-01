Emergenza Covid in Serie A, oggi il consiglio di Lega: si decide per il possibile rinvio della Supercoppa ma non solo

L’emergenza sanitaria dovuta al Covid sta colpendo anche il mondo del calcio. In Serie A preoccupano i numerosi casi di positività che si stanno riscontrando nelle varie squadre e proprio per questo oggi si riunirà il consiglio di Lega per prendere alcune decisioni in merito. Sul piatto il possibile slittamento della Supercoppa tra Inter e Juventus in programma il 12 gennaio ma anche un eventuale rinvio delle prossime due giornate di Serie A anche se l’attenzione al momento è su due match in particolare, ovvero Juventus-Napoli e Atalanta-Torino.

FOTO: Twitter Serie A