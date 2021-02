Sei titoli in una stagione: prima del Bayern c’era riuscito solo il Barcellona

A Doha il Bayern Monaco supera il Tigres per 1-0 nella finale del Mondiale per Club grazie al gol di Pavard e per la squadra di Flick è il sesto, storico titolo della stagione. C’era riuscito solo il Barcellona nel 2009, i blaugrana sollevarono in quell’annata perfetta la Coppa del Re, la Supercoppa di Spagna, la Liga, la Champions League, il Mondiale per club e la Supercoppa Europea.

I bavaresi hanno conquistato la Bundesliga, la DFB Pokal, la Supercoppa di Germania, la Champions League, la Supercoppa Europea e questa sera il Mondiale per Club. Inoltre è la quarta volta che il Bayern si laurea Campione del Mondo includendo Coppa Intercontinentale e Mondiale per Club.

Foto: Twitter Bayern