Milan avanti 1-0 a Pisa nel primo tempo. Decide la rete di Loftus al 39′. Il Milan gira velocemente palla da sinistra verso destra, Athekam crossa molto bene per la testa di Loftus Cheek che batte Nicolas.
Foto: Instagram Loftus-Cheek
Segna Loftus-Cheek: Milan avanti a Pisa dopo i primi 45′
13/02/2026 | 21:31:48
